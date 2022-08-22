Таку думку 24 каналу озвучив політолог-міжнародник Антон Кучухідзе. Він додав, що в кремля нічого не вийде.

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Підтримка і довіра Україні непохитні

Кучухідзе розповів, що росія не зможе "викрутити" цю історію на свою користь на рівні Євросоюзу, Лондона чи Вашингтона. Там абсолютно розуміють ситуацію.

Зверніть увагу на довіру, яка є між спецслужбами США, Великої Британії та України. Або іншими європейськими спецслужбами з українськими,

– зазначив політолог-міжнародник.

За його словами довіра будується на тому, що Україна:

не атакує цивільних;

відповідально ставиться до взятих на себе зобов'язань;

дотримується усіх правил і звичаїв міжнародного і гуманітарного права під час ведення війни.

Політолог-міжнародник зауважив, що головний чинник, який говорить про довіру – це зростання передачі озброєння.

росія дискредитована на міжнародному рівні

За словами Кучухідзе, росія, звісно, захоче "вбити клин" у ці стосунки, але їй нічого не вдасться, бо в неї не вистачить фактажу.

"Вони, як політична інституція, сьогодні, по-перше, дискредитовані. А по-друге, західні посольства все дуже добре аналізують", – підсумував політолог-міжнародник.

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