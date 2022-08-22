Протягом кількох годин після того, що сталося, ватажок псевдореспубліки на Донеччині дєніс пушилін заявив, що це "робота" українських спецслужб.

Читайте росія цинічно звинуватила Україну в підриві авто дугіної: що придумали у фсб

Версії пропагандистів

Близький до кремля політтехнолог – марат баширов (який у 2014 році був главою уряду квазіформування на Луганщині), повідомив, що про цей інцидент уже доповіли президентові росії.

Пропагандисти росії вже взяли в інформаційну роботу смерть дар'ї дугіної, як "сакральної жертви", звинувачуючи у всьому українські спецслужби. Своєю чергою пропаганда росії, називає дугіну послідовницею батька в політичних поглядах щодо України і вже оперативно вкинули серію роликів, де дугіна розмірковує про "втрату соборності України".

За темою Дуже професійне, – Піонтковський розповів, хто стоїть за вбивством дугіної

Моя думка, що дар'ю дугіну ліквідували спецслужби росії для того, щоб:

Створити інформаційний привід у вигляді "Вони вже вбивають наших дітей, завтра вони прийдуть до вас"; Швидше за все, ліквідація дугіної входить до списку провокацій кремля до Дня Незалежності України, щоб обґрунтувати якусь відповідь, або, наприклад, обґрунтовувати в суспільстві більш жорстку мобілізацію; Покарати дугіна.

Це на кшталт спецслужб росії. Згадайте, який був головний прорахунок у кремля на початку війни – ідеологічний. дугін апріорі брав участь в ідеологічному плані підриву України, а з 2014 по 2022 роки жорстко та відкрито критикував путіна за те, що у 2014 році путін не розпочав повномасштабну агресію проти України.

А коли ідеологічна складова провалилася, дугіна вирішили покарати. Вбивати дугіна кремлю було не вигідно – це б його героїзувало в російському суспільстві, а в росії може бути лише один герой. А смерть доньки, та ще й на власні очі, для будь-якого батька – це буде боляче.

Також цікаво – Чоловік симоньян вже в сказі через загибель дугіною: дивіться відео