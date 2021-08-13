Печальную новость сообщил губернатор Воронежской области. Его слова цитируют российские телеграм-каналы.
Важно В российском Воронеже взорвался автобус: есть жертва и много раненых – видео
Что известно о пострадавших
По состоянию на 13 августа в результате взрыва пострадали 18 человек. Из них в госпитализации нуждались 12 человек.
Список госпитализированных после взрыва автобуса:
- Волкова Татьяна Сергеевна, 1983 года рождения, термический ожог;
- Павлова Татьяна Владимировна, 1986 года рождения, термический ожог;
- Овчинников Никита Александрович, 2000 года рождения, ЧМТ, ушиб, ссадины;
- Дедова Надежда Александровна, 1972 года рождения, контузия левого уха;
- Балычева Евгения Евгеньевна, 2003 года рождения, тупая травма живота,
- Татаренцева Елена Сергеевна, 2000 года рождения, ЧМТ, ушиб, ссадины;
- Лихачева Татьяна Алексеевна, 1953 года рождения, ЧМТ, перелом костей правого предплечья, резаные раны;
- Золотарева Людмила Николаевна, 1979 года рождения, информация о травмах уточняется;
- Арофименко Анастасия Сергеевна, 1997 года рождения, информация о травмах уточняется;
- Иванова Татьяна Николаевна, 1966 года, тяжелое состояние;
- Стерк Ангелина Юрьевна, 1997 года рождения, травма глаз.
Также в больницу госпитализировали женщину в крайне тяжелом состоянии. Ей ампутировали ноги, но впоследствии стало известно, что она умерла в реанимации.
В целом в автобусе находились 35 человек. После взрыва часть из них сразу выбежала из салона, а остальные – начали выходить через несколько секунд. На место происшествия сбежались прохожие, которые помогали пострадавшим выйти из разрушенного общественного транспорта.
Как выглядит разрушенный автобус: смотрите видео
Сотрудники следственного комитета уже открыли дело, предусматривающее наказание за ненадлежащее оказание услуг транспортной перевозки. В Воронеж направили группу криминалистов, которые расследуют все обстоятельства происшествия.
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Взрыв в автобусе Воронеже: главное
- Поздно вечером 12 августа в пассажирском автобусе прогремел взрыв. Произошло это сразу после того, как общественный транспорт только тронулся с остановки.
- Известно, что автобус прошел технический осмотр только в этом месяце. Предварительная причина трагедии – взрыв газового оборудования. Но водитель заверил, что в транспорте нет никаких газовых баллонов.