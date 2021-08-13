Печальную новость сообщил губернатор Воронежской области. Его слова цитируют российские телеграм-каналы.

Важно В российском Воронеже взорвался автобус: есть жертва и много раненых – видео

Что известно о пострадавших

По состоянию на 13 августа в результате взрыва пострадали 18 человек. Из них в госпитализации нуждались 12 человек.

Список госпитализированных после взрыва автобуса:

Волкова Татьяна Сергеевна, 1983 года рождения, термический ожог;

Павлова Татьяна Владимировна, 1986 года рождения, термический ожог;

Овчинников Никита Александрович, 2000 года рождения, ЧМТ, ушиб, ссадины;

Дедова Надежда Александровна, 1972 года рождения, контузия левого уха;

Балычева Евгения Евгеньевна, 2003 года рождения, тупая травма живота,

Татаренцева Елена Сергеевна, 2000 года рождения, ЧМТ, ушиб, ссадины;

Лихачева Татьяна Алексеевна, 1953 года рождения, ЧМТ, перелом костей правого предплечья, резаные раны;

Золотарева Людмила Николаевна, 1979 года рождения, информация о травмах уточняется;

Арофименко Анастасия Сергеевна, 1997 года рождения, информация о травмах уточняется;

Иванова Татьяна Николаевна, 1966 года, тяжелое состояние;

Стерк Ангелина Юрьевна, 1997 года рождения, травма глаз.

Также в больницу госпитализировали женщину в крайне тяжелом состоянии. Ей ампутировали ноги, но впоследствии стало известно, что она умерла в реанимации.

В целом в автобусе находились 35 человек. После взрыва часть из них сразу выбежала из салона, а остальные – начали выходить через несколько секунд. На место происшествия сбежались прохожие, которые помогали пострадавшим выйти из разрушенного общественного транспорта.

Как выглядит разрушенный автобус: смотрите видео

Сотрудники следственного комитета уже открыли дело, предусматривающее наказание за ненадлежащее оказание услуг транспортной перевозки. В Воронеж направили группу криминалистов, которые расследуют все обстоятельства происшествия.

Актуально От мощности оторвало канализационный люк: видео момента взрыва автобуса в Воронеже

Взрыв в автобусе Воронеже: главное