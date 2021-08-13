Сумну новину повідомив губернатор Воронезької області. Його слова цитують російські телеграм-канали.
Важливо У російському Воронежі вибухнув автобус: є жертва і багато поранених – відео
Що відомо про постраждалих
Станом на 13 серпня внаслідок вибуху постраждали 18 людей. З них госпіталізації потребували 12 осіб.
Список госпіталізованих після вибуху автобуса:
- Волкова Тетяна Сергіївна, 1983 року народження, термічний опік;
- Павлова Тетяна Володимирівна, 1986 року народження, термічний опік;
- Овчинников Микита Олександрович, 2000 року народження, ЧМТ, забій, садна;
- Дєдова Надія Олександрівна, 1972 року народження, контузія лівого вуха;
- Баличева Євгенія Євгенівна, 2003 року народження, тупа травма живота;
- Татаренцева Олена Сергіївна, 2000 року народження, ЧМТ, забій, садна;
- Лихачова Тетяна Олексіївна, 1953 року народження, ЧМТ, перелом кісток правого передпліччя, різані рани;
- Золотарьова Людмила Миколаївна, 1979 року народження, інформація про травми уточнюється;
- Арофіменко Анастасія Сергіївна, 1997 року народження, інформація про травми уточнюється;
- Іванова Тетяна Миколаївна, 1966 року народження, важкий стан;
- Стерк Ангеліна Юріївна, 1997 року народження, травма очей.
Також до лікарні госпіталізували жінку у вкрай важкому стані. Їй ампутували ноги, але згодом стало відомо, що вона померла у реанімації.
Загалом в автобусі перебували 35 людей. Після вибуху частина з них одразу вибігла з салону, а решта – почала виходити за кілька секунд. На місце події збіглися перехожі, які допомагали постраждалим вийти зі зруйнованого громадського транспорту.
Який вигляд має зруйнований автобус: дивіться відео
Співробітники слідчого комітету вже відкрили справу, що передбачає покарання за неналежне надання послуг транспортного перевезення. У Воронеж скерували групу криміналістів, які розслідуватимуть всі обставини події.
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Вибух в автобусі Воронежу: головне
- Пізно ввечері 12 серпня в пасажирському автобусі прогримів вибух. Сталося це одразу після того, як громадський транспорт лише рушив з зупинки.
- Відомо, що автобус пройшов технічний огляд лише цього місяця. Попередня причина трагедії – вибух газового обладнання. Але водій запевнив, що у транспорті немає ніяких газових балонів.