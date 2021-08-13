Сумну новину повідомив губернатор Воронезької області. Його слова цитують російські телеграм-канали.

Важливо У російському Воронежі вибухнув автобус: є жертва і багато поранених – відео

Що відомо про постраждалих

Станом на 13 серпня внаслідок вибуху постраждали 18 людей. З них госпіталізації потребували 12 осіб.

Список госпіталізованих після вибуху автобуса:

Волкова Тетяна Сергіївна, 1983 року народження, термічний опік;

Павлова Тетяна Володимирівна, 1986 року народження, термічний опік;

Овчинников Микита Олександрович, 2000 року народження, ЧМТ, забій, садна;

Дєдова Надія Олександрівна, 1972 року народження, контузія лівого вуха;

Баличева Євгенія Євгенівна, 2003 року народження, тупа травма живота;

Татаренцева Олена Сергіївна, 2000 року народження, ЧМТ, забій, садна;

Лихачова Тетяна Олексіївна, 1953 року народження, ЧМТ, перелом кісток правого передпліччя, різані рани;

Золотарьова Людмила Миколаївна, 1979 року народження, інформація про травми уточнюється;

Арофіменко Анастасія Сергіївна, 1997 року народження, інформація про травми уточнюється;

Іванова Тетяна Миколаївна, 1966 року народження, важкий стан;

Стерк Ангеліна Юріївна, 1997 року народження, травма очей.

Також до лікарні госпіталізували жінку у вкрай важкому стані. Їй ампутували ноги, але згодом стало відомо, що вона померла у реанімації.

Загалом в автобусі перебували 35 людей. Після вибуху частина з них одразу вибігла з салону, а решта – почала виходити за кілька секунд. На місце події збіглися перехожі, які допомагали постраждалим вийти зі зруйнованого громадського транспорту.

Який вигляд має зруйнований автобус: дивіться відео

Співробітники слідчого комітету вже відкрили справу, що передбачає покарання за неналежне надання послуг транспортного перевезення. У Воронеж скерували групу криміналістів, які розслідуватимуть всі обставини події.

Актуально Від потужності відірвало каналізаційний люк: відео моменту вибуху автобуса у Воронежі

Вибух в автобусі Воронежу: головне