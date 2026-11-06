Работал на спецслужбы России: СБУ задержала подозреваемого в подрыве автомобиля чиновника из Днепра

Контрразведка СБУ задержала предполагаемого российского агента, причастного к подрыву автомобиля руководителя Левобережной администрации Днепровского горсовета в апреле 2025 года. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

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Как российский агент готовил взрыв автомобиля?

По данным следствия, подозреваемым оказался местный житель, уклонявшийся от мобилизации. Российские спецслужбы завербовали его через знакомого, проживающего во временно оккупированном Луганске.

Впоследствии мужчина получил задание убить украинского чиновника, проживавшего в соседнем доме.

Чтобы подготовить теракт, подозреваемый установил на балконе своей квартиры скрытый видеорегистратор. С его помощью он следил за автомобилем чиновника и выяснял, когда тот обычно выходит из дома.

Позже российские кураторы передали ему координаты тайника с самодельным взрывным устройством.

Ночью накануне теракта мужчина подготовил взрывчатку на основе пластида, оснастил ее датчиком движения и закрепил под водительским сиденьем автомобиля.

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В апреле 2025 года устройство взорвалось. В результате взрыва руководитель Левобережной администрации Днепровского горсовета получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

После теракта подозреваемый скрывался в Днепре. Контрразведчики СБУ установили его местонахождение и задержали.

Какое наказание грозит задержанному?

В ходе обысков правоохранители изъяли видеорегистратор и два смартфона, которые, по данным следствия, мужчина использовал для связи с представителем российских спецслужб.

Задержанному сообщили о подозрении по части 3 статьи 258 Уголовного кодекса Украины – террористический акт, который привел к гибели человека.

Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Что известно о подрыве автомобиля чиновника в Днепре?

4 апреля 2025 года в Днепре взорвали автомобиль руководителя Левобережной администрации горсовета Юрия Федько. На момент взрыва в салоне также находилась его жена, которая получила ранения.

61-летний чиновник скончался в больнице. Как сообщал "24 Канал", Федько возглавлял Левобережную администрацию Днепра с 2021 года, а ранее руководил Самарским районным советом.

