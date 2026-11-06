Працював на спецслужби Росії: СБУ затримала підозрюваного в підриві автівки чиновника з Дніпра

Контррозвідка СБУ затримала ймовірного російського агента, причетного до підриву автомобіля керівника Лівобережної адміністрації Дніпровської міськради у квітні 2025 року. Про це повідомила Служба безпеки України.

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Як російський агент готував підрив автомобіля?

За даними слідства, підозрюваним виявився місцевий житель, який ухилявся від мобілізації. Російські спецслужби завербували його через знайомого, який мешкає в тимчасово окупованому Луганську.

Згодом чоловік отримав завдання вбити українського посадовця, який проживав у сусідньому будинку.

Щоб підготувати теракт, підозрюваний встановив на балконі своєї квартири прихований відеореєстратор. За його допомогою він стежив за автомобілем посадовця та з'ясовував, коли той зазвичай виходить із дому.

Пізніше російські куратори передали йому координати схованки із саморобним вибуховим пристроєм.

Уночі напередодні теракту чоловік підготував вибухівку на основі пластиду, обладнав її датчиком руху та закріпив під водійським сидінням автомобіля.

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У квітні 2025 року пристрій здетонував. Унаслідок вибуху керівник Лівобережної адміністрації Дніпровської міськради зазнав тяжких травм і згодом помер у лікарні.

Після теракту підозрюваний переховувався у Дніпрі. Контррозвідники СБУ встановили його місцеперебування та затримали.

Яке покарання загрожує затриманому?

Під час обшуків правоохоронці вилучили відеореєстратор і два смартфони, які, за даними слідства, чоловік використовував для зв'язку з представником російських спецслужб.

Затриманому повідомили про підозру за частиною 3 статті 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт, що призвів до загибелі людини.

Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Що відомо про підрив автомобіля посадовця у Дніпрі?

4 квітня 2025 року в Дніпрі підірвали автомобіль керівника Лівобережної адміністрації міськради Юрія Федька. На момент вибуху в салоні також перебувала його дружина, яка зазнала поранень.

61-річний посадовець помер у лікарні. Як писав 24 Канал, Федько очолював Лівобережну адміністрацію Дніпра з 2021 року, а раніше керував Самарською районною радою.

