С такими выводами выступили правоохранители на пресс-конференции. В полиции отметили, что вряд ли взрыв произошел по естественным причинам.

Ранее На заводе в Танзании прогремел взрыв: многие пострадавшие в тяжелом состоянии

Сейчас проводят техническое расследование

Мы хотим понимать, что произошло, какова причина взрыва. Очевидно, нельзя исключать, что говорится о преступлении,
– сказал министр внутренних дел Микаэль Дамберг.

Представитель полиции Стефан Густафсон говорит, что конкретное место взрыва покажет техническое расследование.

Жителей временно переселили в гостиницы

Правоохранители до сих пор работают на месте происшествия, поэтому жители 140 квартир временно переселились в отели. Представители власти говорят, что на реконструкцию нескольких квартир, наиболее пострадавших, понадобится несколько месяцев.

Вибух у Гетеборзі 28 вересня 2021
В больнице остаются 16 человек / Фото SVT

Смотрите видео из Гетеборга:

Что известно о взрыве в Гетеборге

  • Взрыв прогремел около 5 утра 28 сентября в одной из квартир жилого дома.
  • Вспыхнул пожар, который быстро распространился по помещению.
  • В больницу доставили 23 человек, из них 16 – до сих пор госпитализированы.
  • Состояние 4 человек – серьезное, у них тяжелые ожоги.
  • Трое из них подключены к аппарату ИВЛ.
  • Также один из пострадавших – пожарный, прибывший на место возгорания.