С такими выводами выступили правоохранители на пресс-конференции. В полиции отметили, что вряд ли взрыв произошел по естественным причинам.

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Сейчас проводят техническое расследование

Мы хотим понимать, что произошло, какова причина взрыва. Очевидно, нельзя исключать, что говорится о преступлении,

– сказал министр внутренних дел Микаэль Дамберг.

Представитель полиции Стефан Густафсон говорит, что конкретное место взрыва покажет техническое расследование.

Жителей временно переселили в гостиницы

Правоохранители до сих пор работают на месте происшествия, поэтому жители 140 квартир временно переселились в отели. Представители власти говорят, что на реконструкцию нескольких квартир, наиболее пострадавших, понадобится несколько месяцев.



В больнице остаются 16 человек / Фото SVT

Смотрите видео из Гетеборга:

Что известно о взрыве в Гетеборге