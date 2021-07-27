По данным оператора парка, компании Currenta, из 16 раненых 4 получили тяжелые травмы. Всех пострадавших в результате взрыва доставили в больницу.
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"Мы глубоко опечалены этим трагическим случаем и смертью работника. Мы выражаем особые соболезнования родственникам, а также коллегам, которые работали с ним", – сказал менеджер Chempark Ларс Фридрих.
Взрыв на территории химпарка в Германии / Фото с сайта DW
Место взрыва в Леверкузене / Фото Bild
Детали взрыва на химзаводе в Германии
Мощный взрыв в Леверкузене прогремел около 10:00 утра. Сразу после этого на месте утилизации промышленных отходов возник пожар. Его удалось ликвидировать около 12:00 дня.
Пожарные тушат огонь на заводе в Леверкузене / Фото Bild
Ликвидация последствий взрыва в Германии / Фото Bild
На месте работали полицейские, пожарные и спасатели. Причины инцидента пока не известны.
Пробы воздуха после взрыва
В результате чрезвычайного происшествия, закрыли прилегающие к району автодороги. Горожан попросили закрыть окна и находиться в помещениях.
Черная туча после взрыва в Леверкузене / Фото Roxxshoot
На месте аварии взяли пробы воздуха. Первые результаты анализов показали, что опасности для людей нет. Для местных жителей открыли телефонную "горячую линию".
Последствия взрыва на химзаводе в Германии / Фото EPA
Chempark в Леверкузене
Индустриальный парк Chempark в Леверкузене является крупнейшим в Европе. Компания имеет еще 2 места расположения: в Дормагене и Крефельд-Юрдингене.
На территории химпарка есть более 70 фирм, в том числе известный фармацевтический концерн Bayer. На базе его заводов обустроили индустриальный парк.
Взрыв на территории Chempark в Германии: смотрите видео
Взрыв в Германии: последние новости
- Взрыв на себе "почувствовали" дома в радиусе 5 миль от места расположения химического парка.
- Большую черную тучу дыма было видно за 12 миль, до Кельна.
- Ядовитое облако двинулось в направлении городов Буршайд и Вермельскирхен.