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Взрыв на химзаводе в Венеции: есть раненые, жителей призывают оставаться дома – фото и видео

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Взрыв на химзаводе в Венеции 15 мая 2020 – видео и фото
Взрыв на химическом заводе в Венеции / twitter.com/dukana2

В Венеции произошел взрыв на химическом заводе, который производит краски, растворители и отбеливатели. Как минимум два человека пострадали. А жителей города призвали оставаться дома и плотно закрыть окна.

Взрыв произошел в материковой части города в районе Порто-Маргера, сообщает Corriere Della Sera.  Черный дым с завода было видно по всей Венеции, а в городе включили сирену химической тревоги.

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Момент взрыва на химическом заводе в Венеции / фото tg2rai


Взрыв на химическом заводе был виден по всей Венеции / фото TopItaliaNews24

Сразу после взрыва мэр Венеции Луиджи Брунаро обратился к жителям, чтобы они оставались дома, позакрывали окна при помощи влажных тряпок. Кроме того, на телефоны прислали сообщение о "красном коде" в городе.

В результате взрыва пострадали двое работников завода. Их отправили в ожоговые отделения больниц. Несмотря на это, на место аварии прибыли четыре кареты скорой помощи, два медицинских вертолета и группа спасателей.


На месте взрыва работают спасатели / фото twitter.com/dukana2

Что произошло на заводе – пока точно не известно. Вполне вероятно – взрыв бака с химическими реактивами. Сам завод неоднократно оказывался в эпицентре протестов из-за проблем с безопасностью.

Спасателям же удалось локализовать пожар.

Автор: Игорь Садженица
Теги: Взрыв
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