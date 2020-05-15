Взрыв на химзаводе в Венеции: есть раненые, жителей призывают оставаться дома – фото и видео
В Венеции произошел взрыв на химическом заводе, который производит краски, растворители и отбеливатели. Как минимум два человека пострадали. А жителей города призвали оставаться дома и плотно закрыть окна.
Взрыв произошел в материковой части города в районе Порто-Маргера, сообщает Corriere Della Sera. Черный дым с завода было видно по всей Венеции, а в городе включили сирену химической тревоги.
Вот так В Харькове взорвали банкомат: деньги разбросало по дороге – фото и видео
Момент взрыва на химическом заводе в Венеции / фото tg2rai
Взрыв на химическом заводе был виден по всей Венеции / фото TopItaliaNews24
Сразу после взрыва мэр Венеции Луиджи Брунаро обратился к жителям, чтобы они оставались дома, позакрывали окна при помощи влажных тряпок. Кроме того, на телефоны прислали сообщение о "красном коде" в городе.
В результате взрыва пострадали двое работников завода. Их отправили в ожоговые отделения больниц. Несмотря на это, на место аварии прибыли четыре кареты скорой помощи, два медицинских вертолета и группа спасателей.
На месте взрыва работают спасатели / фото twitter.com/dukana2
Что произошло на заводе – пока точно не известно. Вполне вероятно – взрыв бака с химическими реактивами. Сам завод неоднократно оказывался в эпицентре протестов из-за проблем с безопасностью.
Спасателям же удалось локализовать пожар.