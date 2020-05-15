Вибух на хімзаводі у Венеції: є поранені, жителів закликають залишатися вдома – фото та відео

У Венеції стався вибух на хімічному заводі, який виготовляє фарби, розчинники та відбілювачі. Як мінімум двоє людей постраждали. А жителів міста закликали залишатися вдома та щільно закрити вікна.

Вибух стався у материковій частині міста в районі Порто-Маргера, повідомляє Corriere Della Sera. Чорний дим з заводу було видно по всій Венеції, а в місті включили сирену хімічної тривоги.

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Момент вибуху на хімічному заводі у Венеції / фото tg2rai



Вибух на хімічному заводі було видно по всій Венеції / фото TopItaliaNews24

Одразу після вибуху мер Венеції Луїджі Брунаро звернувся до мешканців, щоб вони залишалися вдома, позакривали вікна за допомогою вологих ганчірок. Окрім того, на їх телефони надіслали повідомлення про "червоний код" в місті.

In corso #incendio in un’industria chimica di #PortoMarghera

Sul posto Arpav e numerose squadre dei Vigili del Fuoco da tutto il Veneto che stanno contenendo l’incendio.

In attesa dei dati sulle sostanze,in via precauzionale,invito tutti a rimanere a casa e chiudere le finestre. pic.twitter.com/VDN4Hs7uDj — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) May 15, 2020

Внаслідок вибуху постраждало двоє працівників заводу. Їх відправили в опікові відділення лікарень. Попри це, на місце аварії прибули чотири карети швидкої допомоги, два медичні гелікоптери та група рятувальників.



На місці вибуху працюють рятувальники / фото twitter.com/dukana2

Що сталося на заводі – поки точно не відомо. Цілком ймовірно – вибух баку з хімічними реактивами. Сам завод неодноразово опинявся в епіцентрі протестів через проблеми із безпекою.

Рятувальникам же вдалося локалізувати пожежу.