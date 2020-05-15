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Вибух на хімзаводі у Венеції: є поранені, жителів закликають залишатися вдома – фото та відео

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Вибух на хімзаводі у Венеції 15 травня 2020 – відео та фото
Вибух на хімічному заводі у Венеції / twitter.com/dukana2

У Венеції стався вибух на хімічному заводі, який виготовляє фарби, розчинники та відбілювачі. Як мінімум двоє людей постраждали. А жителів міста закликали залишатися вдома та щільно закрити вікна.

Вибух стався у материковій частині міста в районі Порто-Маргера, повідомляє Corriere Della Sera. Чорний дим з заводу було видно по всій Венеції, а в місті включили сирену хімічної тривоги.

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Момент вибуху на хімічному заводі у Венеції / фото tg2rai


Вибух на хімічному заводі було видно по всій Венеції / фото TopItaliaNews24 

Одразу після вибуху мер Венеції Луїджі Брунаро звернувся до мешканців, щоб вони залишалися вдома, позакривали вікна за допомогою вологих ганчірок. Окрім того, на їх телефони надіслали повідомлення про "червоний код" в місті.

Внаслідок вибуху постраждало двоє працівників заводу. Їх відправили в опікові відділення лікарень. Попри це, на місце аварії прибули чотири карети швидкої допомоги, два медичні гелікоптери та група рятувальників.


На місці вибуху працюють рятувальники / фото twitter.com/dukana2

Що сталося на заводі – поки точно не відомо. Цілком ймовірно – вибух баку з хімічними реактивами. Сам завод неодноразово опинявся в епіцентрі протестів через проблеми із безпекою.

Рятувальникам же вдалося локалізувати пожежу.

Автор: Ігор Саджениця
Теги: Вибух
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