В косовском городе Фериджай (на сербском Урошевац) 5 января произошел взрыв в кафе. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 42 человека, из которых 4 находятся в крайне тяжелом состоянии.

Среди пострадавших есть двое детей. Об этом сообщает издание РТС. К слову В центре Черновцов – взрыв и пожар в жилом доме: что случилось, фото По предварительной информации, в кафе вспыхнул газовый баллон. Взрыв произошел в обед 5 января. На месте работали спасатели, ликвидировавшие пожар, возникший в результате взрыва. Что известно о пострадавших: Всего в результате инцидента пострадали по меньшей мере 42 человека, среди которых двое несовершеннолетних детей.

Тех 12 человек, которые больше всего пострадали, доставили в клиническую больницу Приштины – столицы частично признанной Республики Косово. Из них 4 человек – в крайне тяжелом состоянии.

Еще 22 пострадавшим оказали помощь в местной больнице Фериджая. Пожар после взрыва в кафе Фериджая: смотрите видео Взрыв в кафе Фериджая: смотрите видео Взрыв в кафе в Косово: смотрите фото Город Фериджай в Косово: карта