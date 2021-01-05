У Косові стався вибух у кафе: десятки постраждалих, можливі жертви – фото, відео
У косоварському місті Феріджай (сербською Урошеваць) 5 січня стався вибух у кафе. Внаслідок інциденту постраждали щонайменше 42 людей, з яких 4 перебувають у вкрай важкому стані.
Серед постраждалих є двоє дітей. Про це повідомляє видання РТС.
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За попередньою інформацією, у кафе спалахнув газовий балон. Вибух трапився в обід 5 січня. На місці працювали рятувальники, що ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок вибуху.
Що відомо про постраждалих:
- Загалом внаслідок інциденту постраждали щонайменше 42 людей, серед яких двоє неповнолітніх дітей.
- Тих 12 людей, які найбільше постраждали, доставили в клінічну лікарню Пріштіни – столиці частково визнаної Республіки Косово. З них 4 людей – у вкрай важкому стані.
- Ще 22 постраждалим надали допомогу в місцевій лікарні Феріджая.
Пожежа після вибуху в кафе Феріджая: дивіться відео
Вибух у кафе Феріджая: дивіться відео
Вибух у кафе в Косові: дивіться фото
Місто Феріджай у Косові: карта
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