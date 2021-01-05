У косоварському місті Феріджай (сербською Урошеваць) 5 січня стався вибух у кафе. Внаслідок інциденту постраждали щонайменше 42 людей, з яких 4 перебувають у вкрай важкому стані.

Серед постраждалих є двоє дітей. Про це повідомляє видання РТС. До слова У центрі Чернівців – вибух та пожежа в житловому будинку: що трапилось, фото За попередньою інформацією, у кафе спалахнув газовий балон. Вибух трапився в обід 5 січня. На місці працювали рятувальники, що ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок вибуху. Що відомо про постраждалих: Загалом внаслідок інциденту постраждали щонайменше 42 людей, серед яких двоє неповнолітніх дітей.

Тих 12 людей, які найбільше постраждали, доставили в клінічну лікарню Пріштіни – столиці частково визнаної Республіки Косово. З них 4 людей – у вкрай важкому стані.

Ще 22 постраждалим надали допомогу в місцевій лікарні Феріджая. Пожежа після вибуху в кафе Феріджая: дивіться відео Вибух у кафе Феріджая: дивіться відео Вибух у кафе в Косові: дивіться фото Місто Феріджай у Косові: карта