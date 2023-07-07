Все найденные вещи будут переданы на экспертизу

К обыску были привлечены специалисты-кинологи, следственно-оперативные группы Национальной полиции и ДБР. Они осматривали камеру погибшего для поиска компонентов или элементов взрывчатки.

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После сообщения об этом событии (подрыве в здании суда – 24 Канал) в следственном изоляторе провели ряд мер, направленных на установление объективной истины по этому делу,

– говорится в сообщении.

После проведения первоочередных следственных действий из камеры изъяли отдельные вещи заключенного:

флакончики с лекарственными средствами,

части электрических проводов,

моющее средство,

коробку с чаем и т.д.

Дальше эти вещи передадут на экспертизу. В то же время в следственном изоляторе назначили служебное расследование.

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