Все найденные вещи будут переданы на экспертизу
К обыску были привлечены специалисты-кинологи, следственно-оперативные группы Национальной полиции и ДБР. Они осматривали камеру погибшего для поиска компонентов или элементов взрывчатки.
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После сообщения об этом событии (подрыве в здании суда – 24 Канал) в следственном изоляторе провели ряд мер, направленных на установление объективной истины по этому делу,
– говорится в сообщении.
После проведения первоочередных следственных действий из камеры изъяли отдельные вещи заключенного:
- флакончики с лекарственными средствами,
- части электрических проводов,
- моющее средство,
- коробку с чаем и т.д.
Дальше эти вещи передадут на экспертизу. В то же время в следственном изоляторе назначили служебное расследование.
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Что известно об Игоре Гуменюке
- Гуменюк был подозреваемым по делу о подрыве гранаты под Верховной Радой летом 2015 года. Тогда погибли три нацгвардейца, а более 100 человек пострадали.
- Подозреваемому инкриминировали сразу 4 статьи, однако тот своей вины не признавал.
- Гуменюк провел в СИЗО почти 8 лет, а приговор по его делу так и не был вынесен.
- 5 июля Шевченковский районный суд Киева должен был в очередной раз продлить меру пресечения подозреваемому.
- Во время заседания Гуменюк закрылся в туалете, бросил взрывчатку в конвой и пытался скрыться. Однако правоохранители попытались задержать подозреваемого выстрелами. После этого Гуменюк забаррикадировался в другом помещении, бросил еще одну взрывчатку в работников КОРД и взорвался сам.