Усі знайдені речі передадуть на експертизу

До обшуку залучили спеціаліста-кінолога, слідчо-оперативні групи Національної поліції та ДБР. Вони оглядали камеру загиблого з метою пошуку компонентів або елементів вибухівки.

До теми Граната під Радою: чому справа Ігоря Гуменюка затягнулася на 8 років

Після повідомлення про цю подію (підриву у будівлі суду – 24 Канал) в слідчому ізоляторі провели низку заходів спрямованих на встановлення об'єктивної істини у цій справі,
– мовиться у повідомленні.

Після проведення першочергових слідчих дій з камери вилучили окремі речі ув'язненого:

  • флакончики з лікарськими засобами,
  • частини електричних дротів,
  • миючий засіб,
  • коробку з чаєм тощо.

Далі ці речі передадуть на експертизу. Водночас у слідчому ізоляторі призначили службове розслідування.

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Що відомо про Ігоря Гуменюка

  • Гуменюк був підозрюваний у справі про підрив гранати під Верховною Радою у влітку 2015 року. Тоді загинули троє нацгвардійців, а понад 100 людей постраждали.
  • Підозрюваному інкримінували одразу 4 статті, однак той своєї провини не визнавав.
  • Гуменюк провів у СІЗО майже 8 років, а вирок у його справі так і не винесли.
  • 5 липня Шевченківський районний суд Києва мав вчергове продовжити запобіжний захід підозрюваному.
  • Під час засідання Гуменюк закрився в туалеті, кинув вибухівку у конвой і намагався втекти. Однак правоохоронці спробували затримати підозрюваного пострілами. Після того Гуменюк забарикадувався в іншому приміщенні, кинув ще одну вибухівку у працівників КОРД і підірвався сам.