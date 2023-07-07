Усі знайдені речі передадуть на експертизу
До обшуку залучили спеціаліста-кінолога, слідчо-оперативні групи Національної поліції та ДБР. Вони оглядали камеру загиблого з метою пошуку компонентів або елементів вибухівки.
До теми Граната під Радою: чому справа Ігоря Гуменюка затягнулася на 8 років
Після повідомлення про цю подію (підриву у будівлі суду – 24 Канал) в слідчому ізоляторі провели низку заходів спрямованих на встановлення об'єктивної істини у цій справі,
– мовиться у повідомленні.
Після проведення першочергових слідчих дій з камери вилучили окремі речі ув'язненого:
- флакончики з лікарськими засобами,
- частини електричних дротів,
- миючий засіб,
- коробку з чаєм тощо.
Далі ці речі передадуть на експертизу. Водночас у слідчому ізоляторі призначили службове розслідування.
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Що відомо про Ігоря Гуменюка
- Гуменюк був підозрюваний у справі про підрив гранати під Верховною Радою у влітку 2015 року. Тоді загинули троє нацгвардійців, а понад 100 людей постраждали.
- Підозрюваному інкримінували одразу 4 статті, однак той своєї провини не визнавав.
- Гуменюк провів у СІЗО майже 8 років, а вирок у його справі так і не винесли.
- 5 липня Шевченківський районний суд Києва мав вчергове продовжити запобіжний захід підозрюваному.
- Під час засідання Гуменюк закрився в туалеті, кинув вибухівку у конвой і намагався втекти. Однак правоохоронці спробували затримати підозрюваного пострілами. Після того Гуменюк забарикадувався в іншому приміщенні, кинув ще одну вибухівку у працівників КОРД і підірвався сам.