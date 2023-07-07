Усі знайдені речі передадуть на експертизу

До обшуку залучили спеціаліста-кінолога, слідчо-оперативні групи Національної поліції та ДБР. Вони оглядали камеру загиблого з метою пошуку компонентів або елементів вибухівки.

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Після повідомлення про цю подію (підриву у будівлі суду – 24 Канал) в слідчому ізоляторі провели низку заходів спрямованих на встановлення об'єктивної істини у цій справі,

– мовиться у повідомленні.

Після проведення першочергових слідчих дій з камери вилучили окремі речі ув'язненого:

флакончики з лікарськими засобами,

частини електричних дротів,

миючий засіб,

коробку з чаєм тощо.

Далі ці речі передадуть на експертизу. Водночас у слідчому ізоляторі призначили службове розслідування.

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