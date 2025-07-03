Здание вблизи эпицентра взрыва претерпело частичные разрушения, а в соседних домах выбило стекла. Пострадали по меньшей мере три человека. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Взрыв в центре Луганска: что известно

Взрыв произошел 3 июля на улице Тараса Шевченко во временно оккупированном Луганске. Местные телеграмм-каналы сообщали о мощном "прилете", из-за которого начался пожар.

Инцидент произошел возле краеведческого музея, где в это время проходило открытие выставки, посвященной операции "Поток". В российской пропаганде эту операцию подают как героическую попытку оккупантов прорваться в тыл украинских войск через газопровод в Курской области. В результате взрыва помещение музея получило повреждения.

Последствия взрыва в Луганске: смотрите видео

По данным росСМИ, сначала сообщали об одном погибшем и двух раненых. Позже так называемая "администрация" Луганска заявила о трех пострадавших. Также писали, что у места взрыва видели тела двух погибших, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Операция "Поток" состоялась 8 марта 2025 года. Российские военные попытались прорваться на территорию Украины через подземный газопровод, чтобы выйти в тыл украинских сил в районе Суджи в Курской области. Операция закончилась провалом, а российские войска были уничтожены после выхода из трубы. В России эту операцию восхваляют как героизм.

Напомним, вечером 30 июня в оккупированном Луганске прогремели сильные взрывы. Местные телеграм-каналы сообщали о десятках прилетов и масштабных пожарах. В сети писали об ударах по местной нефтебазе.