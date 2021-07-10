Умер 36-летний мастер ООО "Технодом" "Альянс". Об этом сообщили в полиции Запорожской области.

К теме В Мелитополе на предприятии произошел взрыв: 2 человека получили серьезные ожоги

В госпитале остается еще один пострадавший – 60-летний руководитель другого предприятия. По информации издания 061.ua, он имеет более 90% ожогов тела.

Что известно о взрыве

Инцидент произошел 8 июля. На предприятии мужчины осуществляли осмотр оборудования для смешивания сыпучих смесей.

Тогда внезапно раздался взрыв. Правоохранители открыли дело о нарушении правил безопасности.

Управление Гоструда в регионе создает специальную комиссию, которая будет расследовать этот несчастный случай.

Другие несчастные случаи в Запорожье

В июле в курортном Бердянске турист из Харькова пошел купаться в море во время шторма. После этого мужчина исчез в воде и утонул.

В Кирилловке током поразило молодого парня, который обслуживал надувной комплекс "Горка". К сожалению, от удара парень погиб.