Умер 36-летний мастер ООО "Технодом" "Альянс". Об этом сообщили в полиции Запорожской области.
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В госпитале остается еще один пострадавший – 60-летний руководитель другого предприятия. По информации издания 061.ua, он имеет более 90% ожогов тела.
Что известно о взрыве
- Инцидент произошел 8 июля. На предприятии мужчины осуществляли осмотр оборудования для смешивания сыпучих смесей.
- Тогда внезапно раздался взрыв. Правоохранители открыли дело о нарушении правил безопасности.
- Управление Гоструда в регионе создает специальную комиссию, которая будет расследовать этот несчастный случай.
Другие несчастные случаи в Запорожье
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