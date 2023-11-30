Эти события в интервью для 24 Канала прокомментировал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что следует дождаться официального подтверждения следа украинских спецслужб в этом инциденте, однако в целом они работают на территории России очень эффективно.

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Спецслужбы или партизаны

Подоляк подчеркнул, что сейчас в России активизировались различные партизанские движения. Однако относительно подрыва Байкало-Амурской магистрали все же стоит дождаться данных, которые докажут серьезность и уровень повреждений этой логистической цепочки. Самое важное – насколько долго будет продолжаться блокада и сколько России недополучит поставок из Китая.

Дождемся официальных комментариев наших спецслужб. Однако то, что они точно контролируют определенные процессы в России, модерируют и имеют доступ – это очевидно. То есть, я бы сказал, что и СБУ, и ГУР очень мощно могут работать в России,

– подчеркнул политик.

Он отметил, что сегодня украинские спецслужбы работают гораздо эффективнее с точки зрения модерирования информации, чем российские. У них есть доступ к информации, доступ к возможностям отрабатывать определенные ситуации на территории России.

"Но стоит дождаться официальных комментариев, потому что я также убежден, что есть и сами граждане России на ее территории, которые достаточно эффективно уничтожающие определенные объекты", – резюмировал советник главы ОПУ

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