Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк расставил все точки над "и" по этому вопросу в эксклюзивном интервью для 24 Канала. И призвал относиться более трезво к периодически появляющимся политическим спекуляциям.

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"План войны безусловно есть. О нем постоянно говорят, это не только план войны на 2024 год, но и то, что нужно делать в 2023 году. Постоянно об этом говорится на ставке Верховного Главнокомандующего и постоянно вносят актуальные изменения с учетом ситуации на Южном, Запорожском и на любом другом направлении", – подчеркнул Подоляк.

Кто и как формирует план для страны

Президент Украины Владимир Зеленский лично был 29 ноября на Южном направлении, затем на Купянском. То есть президент напрямую понимает, что происходит по всей линии фронта.

Это понимает и Главнокомандующий Валерий Залужный. Однозначно у военно-политического руководства страны есть понимание того, что следует делать с учетом ресурса России.

Этот план, как черновик, уже нарисован неоднократно был, и публично, и не публично,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

Смотрите полное интервью с Михаилом Подоляком на ютубе 24 Канала сегодня в 18:00.

Какие конкретные шаги Украины

ВСУ продолжает давление на соответствующих направлениях, продолжаются стратегические операции на Крымском направлении, в частности.

Украина много инвестирует вместе с партнерами в дроновые и ракетные производства, в производство систем радиоэлектронного подавления. Вместе с партнерами наше государство ищет возможность увеличить поставки снарядов соответствующих категорий. Это не только миллион снарядов 155 калибра, но производства мин, пушек и т.д.

Украина сейчас работает над ускорением внесения последнего аргумента на линии фронта – доминирования в воздухе. Это не только F-16, это и дроны, и системы фронтовой противоракетной обороны.

Мы понимаем, что не можем симметрично воевать Россией, потому что она сделала ставку на количество. Россияне ищут снаряды в Северной Корее, используют лицензии и технологии Ирана, строят дроновые производства, производят мобилизацию, подписывают контракты, ищут деньги, которые, кстати, идут в обход санкций, на финансирование программ социальной заинтересованности россиян пойти убивать украинцев,

– добавил политик.

Он объяснил, что Украина в этой войне ищет возможности асимметричного ответа – уничтожения максимального количества российских ресурсов и российских людей, которые приходят убивать.

“План есть, стратегия есть, по мобилизации, по обеспечению армии, по другим правилам, касающимся подготовки мобилизованных. Вы видели это уже неоднократно и на уровне президента, и на уровне представителей Ставки Верховного Главнокомандующего, и на уровне депутатов”, – акцентировал Подоляк.

Уже сейчас на уровне депутатов соответствующих профильных комитетов говорится о необходимых законодательных изменениях, которые будут регулировать определенные спорные вопросы, что их должно внести Министерство обороны и другие соответствующие государственные институты.

Например, Министерство цифровой трансформации работает над существенным увеличением производства дронов. Есть соответствующая вертикаль, которая занимается стратегическим планированием, президент Украины – Верховный Главнокомандующий, далее в рамках его вертикали операционный директорат. Они отрабатывают необходимые изменения в рамках расширенной военной ставки или военного кабинета.

Любые информационные спекуляции – следствие традиционного политического процесса в Украине. Он такой, как есть, мы его не изменим, но должны постоянно комментировать определенные события, чтобы уменьшать эту традиционную токсичность политического процесса,

– резюмировал советник главы ОПУ.

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