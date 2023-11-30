Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк розставив всі крапки над "і" щодо цього питання в ексклюзивному інтерв’ю для 24 Каналу. І закликав ставитися більш тверезо до політичних спекуляцій, які періодично з'являються.

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"План війни безумовно є. Про нього постійно говорять, це не тільки план війни на 2024 рік, а й те, що треба робити в 2023 році. Постійно про це мовиться на ставці Верховного Головнокомандувача і постійно вносять актуальні зміни з урахуванням ситуації на Південному, Запорізькому і на будь-якому іншому напрямку", –підкреслив Подоляк.

Хто і як формує план для країни

Президент України Володимир Зеленський особисто був 29 листопада на Південному напрямку, потім на Куп'янському. Тобто президент безпосередньо розуміє, що відбувається по усій лінії фронту.

Це розуміє і Головнокомандувач Валерій Залужний. Однозначно у військово-політичного керівництва країни є розуміння того, що треба робити з урахуванням ресурсу Росії.

Цей план, як чернетка, вже намальований неодноразово був, і публічно, і не публічно,

– наголосив радник глави ОПУ.

Дивіться повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком на ютубі 24 Каналу сьогодні о 18.00.

Які конкретні кроки України

ЗСУ продовжує тиск на відповідних напрямках, тривають стратегічні операції на Кримському напрямку, зокрема.

Україна багато інвестує разом з партнерами в дронові та ракетні виробництва, у виробництво систем радіоелектронної протидії. Разом з партнерами наша держава шукає можливості збільшити постачання снарядів відповідних категорій. Це не тільки мільйон снарядів 155-го калібру, але виробництва мін, гармат тощо.

Україна зараз працює над пришвидшенням внесення останнього аргументу на лінії фронту – домінування у повітрі. Це не тільки F-16, це і дрони, і системи фронтової протиракетної оборони тощо.

Ми розуміємо, що не можемо симетрично воювати Росією, бо вона зробила ставку на кількість. Росіяни шукають снаряди у Північній Кореї, використовують ліцензії і технології Ірану, будують дронові виробництва, проводять мобілізацію, підписують контракти, шукають гроші, які, до речі, йдуть в обхід санкцій, на фінансування програм соціальної зацікавленості людей піти вбивати українців,

– додав політик.

Він пояснив, що Україна в цій війні шукає можливості асиметричної відповіді – знищення максимальної кількості російських ресурсів і російських людей, які приходять вбивати.

“План є, стратегія є, щодо мобілізації, щодо забезпечення армії, щодо інших правил, які стосуються підготовки мобілізованих. Ви бачили це вже неодноразово, і на рівні президента, і на рівні представників Ставки Верховного Головнокомандувача, і на рівні депутатів”, – акцентував Подоляк.

Уже зараз на рівні депутатів відповідних комітетів, профільних комітетів оборони говориться про необхідні законодавчі зміни, які будуть регулювати певні спірні питання, які має внести Міністерство оборони й інші відповідні державні інституції.

Наприклад, Міністерство цифрової трансформації працює над суттєвим збільшенням виробництва дронів. Є відповідна вертикаль, яка займається стратегічним плануванням, є президент України – Верховний Головнокомандувач, далі в рамках його вертикалі операційний директорат. Вони відпрацьовують необхідні зміни в рамках розширеної військової ставки чи військового кабінету.

Будь-які інформаційні спекуляції – це наслідок традиційного політичного процесу в Україні. Він такий, як є, ми його не змінимо, але маємо постійно коментувати певні події, щоб зменшувати цю традиційну токсичність політичного процесу,

– резюмував радник глави ОПУ.

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