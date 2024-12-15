Премьер-министр Таиланда Петонгтан Чинават выразила соболезнования семьям погибших и раненых. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Сколько людей пострадало в результате взрыва

Трагедия произошла поздно вечером в пятницу во время ярмарки Красного Креста Дой Лойфа, ежегодно проходящей в районе Умпханг северной провинции Так. Возле открытой сцены, где танцевали люди, бросили взрывное устройство.

Известно о трех погибших, ранения получили по меньшей мере 48 человек, шесть из них находятся в критическом состоянии.

Правоохранители взяли под стражу двух подозреваемых, однако официальные обвинения им пока не предъявлены. Предварительно установлено, что взрыв вызвало самодельное устройство.

Премьер-министр Таиланда Петонгтан Чинават выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших. Она поручила полиции и службам безопасности расследовать инцидент и оказать необходимую помощь пострадавшим. Также было принято решение усилить полицейское патрулирование на фестивале.

Местные СМИ сообщают, что в этом году фестиваль посетили от 8 до 9 тысяч человек, а взрыв произошел в предпоследнюю ночь мероприятия. Район Умпханг расположен на юге провинции Так, вблизи границы с Мьянмой.