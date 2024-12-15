Прем'єр-міністр Таїланду Петонгтан Чинават висловила співчуття сім'ям загиблих і поранених.. Про це повідомляє 24 Канал з з посиланням на BBC.

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Скільки людей постраждало внаслідок вибуху

Трагедія сталася пізно ввечері у п’ятницю під час ярмарку Червоного Хреста Дой Лойфа, що щорічно проходить у районі Умпханг північної провінції Так. Біля відкритої сцени, де танцювали люди, кинули вибуховий пристрій.

Відомо про трьох загиблих, поранення отримали щонайменше 48 осіб, шість із них перебувають у критичному стані.

Правоохоронці взяли під варту двох підозрюваних, проте офіційні звинувачення їм поки не висунуті. Попередньо встановлено, що вибух спричинив саморобний пристрій.

Прем’єр-міністерка Таїланду Петонгтан Чинават висловила співчуття сім’ям загиблих і постраждалих. Вона доручила поліції та службам безпеки розслідувати інцидент і надати необхідну допомогу постраждалим. Також було прийнято рішення посилити поліцейське патрулювання на фестивалі.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що цьогоріч фестиваль відвідали від 8 до 9 тисяч осіб, а вибух стався у передостанню ніч заходу. Район Умпханг розташований на півдні провінції Так, поблизу кордону з М’янмою.