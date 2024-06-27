По состоянию на сейчас из-за аварии у части потребителей нет электроэнергии. Мэр города Виталий Кличко уверяет, что энергетики вскоре вернут свет в дома киевлян.

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Возгорание на подстанции Киева

Как рассказали в КГВА, в Шевченковском районе столицы произошло возгорание в обычной трансформаторной подстанции. Предварительно произошло короткое замыкание при включении станции. Открытого огня нет – как нет и пострадавших.

Отмечается, что на жизнеобеспечение Киева этот инцидент никак не повлиял. Власти обещают, что свет тем, у кого его выключили из-за аварии, вернут уже в течение часа.

Из-за короткого замыкания на трансформаторной подстанции в Шевченковском районе столицы без энергоснабжения сейчас 1 тысяча потребителей. Специалисты ДТЭК уже работают и обещают в течение часа переключить их на резервные линии,

– указал Виталий Кличко.