Станом на зараз через аварію у частини споживачів немає електроенергії. Мер міста Віталій Кличко запевняє, що енергетики невдовзі повернуть світло в домівки киян.

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Загоряння на підстанції Києва

Як розповіли в КМВА, у Шевченківському районі столиці сталося загорання в звичайній трансформаторній підстанції. Попередньо сталося коротке замикання при ввімкненні станції. Відкритого вогню немає – як немає і постраждалих.

Зазначається, що на життєзабезпечення Києва цей інцидент жодним чином не вплинув. Влада обіцяє, що світло тим, у кого його вимкнули через аварію, повернуть вже протягом години.

Через коротке замикання на трансформаторній підстанції в Шевченківському районі столиці без енергопостачання наразі 1 тисяча споживачів. Фахівці ДТЕК вже працюють і обіцяють протягом години перемкнути їх на резервні лінії,

– вказав Віталій Кличко.