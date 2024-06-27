Основною причиною відключень світла є постійні атаки російських загарбників на енергетичну інфраструктуру нашої держави. Загалом окупанти вже 8 разів масово обстрілювали енергооб'єкти нашої держави за 2024 рік.
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Що буде зі світлом в українців 28 червня
В компанії ДТЕК розповіли, що за вказівкою НЕК "Укренерго" графіки відключень 28 червня у споживачів будуть застосовуватись з 00:00 по 24:00. Тобто цілу добу.
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– наголосили в ДТЕК.
Раніше виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук пояснював, що влітку Україна наближається до піку споживання електроенергії. Тому вже найближчим часом обсяги відключень світла можуть збільшитись.
До цього, в ДТЕК повідомляли, що Україні не вистачає ракет ППО для захисту відремонтованих енергооб'єктів. У компанії зазначили, що на кожну ракету ППО, яка зараз є в Україні, в російських військ, ймовірно, по 5 – 6 ракет.