На обмеження для споживачів вплинув зокрема масований обстріл об'єктів енергетики 22 червня. Про ситуацію в енергосистемі України розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

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Як далі відключатимуть світло

В останню декаду червня відключення світла в Україні суттєво збільшились. Для цього є кілька причин: навантаження на енергосистему збільшується через обстріли, ремонт енергоблоків АЕС та спекотну погоду.

Однак у ДТЕК попередили українців, що це не межа.

Ми наближаємося до літнього піку. Пік у нас – липень і серпень. Причина – велике споживання через кондиціонери. Генерація не збільшується, а зменшується через обстріли, і проміжки між подачею світла в будинках, на жаль, збільшуватимуться,

– пояснив Сахарук.

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Графіки відключень 27 червня

27 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень із 00:00 до 24:00.

Також зазначається, що обсяг обмежень, як і минулими днями, буде найбільший із 17:00 до 23:00. Водночас живлення об'єктів критичної інфраструктури обмежувати не планують.