Усі столичні ТЕЦ працюють

У КМДА повідомили, що інформація про нібито вибух енергооб'єкті не відповідає дійсності. Там зазначили, що усі тепло-електростанції в місті працюють в штатному режимі.

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"Усі ТЕЦ Києва працюють у штатному режимі, зокрема, здійснюються роботи з підготовки до опалювального сезону. Усі технологічні й ремонтні процеси виконуються у штатному порядку. Інформація про нібито вибух енергооб'єкті не відповідає дійсності.", – повідомили у КМДА.

В столичній адміністрації зазначили, що здійснють контроль за ситуацією в оперативному порядку.

При цьому там нагадали українцям, що на час дії воєнного стану поширювати фото та відео інфраструктурних об'єктів – зоборонено.

Що повідомляли про вибух

У телеграм-каналах поширювали інформацію, що вибух стався у Дніпровському районі міста. Водночас зазначалось, що це, імовірно, не приліт. Також було опубліковано нібито фото з місця інциденту.



У мережі повідомляли про вибух на ТЕЦ у Києві / Фото з тг-каналів

Зазначалось, що судячи з опублікованих знімків, інцидент міг трапитись на Дарницькій теплоенергоцентралі, яка розташована якраз в цьому районі.