Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко сьогодні, 27 червня, о 18:40. Відповідні служби уже виїхали на місце інциденту.

Дивіться також У Києві сталася пожежа на ринку "Юність": у мережі показали моторошні відео

"На енергооб'єкті в Шевченківському районі столиці стався вибух і пожежа. Всі служби прямують на місце", – ідеться у повідомленні.

У пресслужбі ДСНС Києва повідомили, що на одному з енергооб'єктів у місті виникла незначна пожежа. Рятувальники чекають можливості діятатися до місця займання.

Що сталось

Трохи згодом Віталій Кличко уточнив причину вибуху – коротке замикання на одній із підстанцій.

"Уточнена інформація від екстрених служб. На трансформаторній підстанції в Шевченківському районі столиці виникло коротке замикання, спостерігається задимлення", – зазначив мер.

Кличко наголосив, що усе ж подальшого горіння немає.

Унаслідок вибуху ніхто не постраждав. Також не зафіксовано руйнувань і пошкоджень приміщень.

До слова, кілька днів тому у мережі теж повідомляли про вибух на одному з енергетичних об'єктів столиці. Втім, тоді інформацію не відповідала дійсності.

Графіки відключень світла у Києві

28 червня у Києві та області стабілізаційні відключення діятимуть протягом усієї доби — з 00:00 до 24:00. Киян просять підготуватися та планувати день за графіком.

Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.

Дивіться також Прогноз експертів: коли в Україні скоротяться відключення електропостачання

Важливо. Графіки відключень світла оновили для Києва й області. Номер групи, за якою вимикали електроенергію, міг змінитися. Зокрема, в Києві гарантовані відключення світла подовжили до 4 годин, можливі – до 3 годин. Максимальний час відключення електроенергії на добу становить 18 годин.

Розподіл обмежень між регіонами

Наразі в "Укренерго" працюють над тим, аби зробити обмеження між регіонами справедливими. У рамках такого нововведення кожен регіон поділив споживачів на 6 груп/черг з приблизно однаковим споживанням усередині кожної групи. Роль "Укренерго" в тому, що воно дає команду відключати 1, 2 або 3 групи/черги.