В сети 22 июня обнародовали новое видео взрыва в многоэтажке на Позняках в Киеве. Речь идет о моменте взрыва, зафиксированном на камеру наблюдения.

Видео обнародовал паблик dtp.kiev.ua на своей фейсбук-странице. На кадрах видно, как ударная волна от взрыва сильно всколыхнула все вокруг.

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Смотрите видео момента взрыва 9-этажного дома на Позняках:

Взрыв в доме на Позняках: последние новости

Взрыв в доме произошел утром 21 июня. Были разрушены квартиры с четвертого по восьмой этаж.

В результате взрыва погибли трое человек – двое женщин в возрасте 77 и 45 лет и 29-летний мужчина. Спасатели продолжают поиски двоих мужчин – 1976 и 1967 годов рождения. Впрочем под завалами может быть больше людей.

Сейчас спасатели работают на четвертом этаже. Как отметили в ГСЧС, именно здесь могут находиться двое людей.

Есть две версии случившегося: взрыв газовоздушной смеси или же от неизвестного взрывного устройства.

Накануне взрыва в многоэтажке на Позняках в Киеве, дом проверяла газовая служба. Работники "Киевгаза" проводили проверку счетчиков. Состояние газовых сетей в доме назвали удовлетворительным. Однако жители жаловались на запах газа в квартирах.

Спасатели говорят об угрозе обвала дома, а Кличко заявил, что дом все же разберут, а жителей переселят в бывшее здание интерната вблизи.

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Как уберечься от взрыва газа дома / Инфографика 24 канала