В мережі 22 червня оприлюднили нове відео вибуху в багатоповерхівці на Позняках у Києві. Мовиться про момент вибуху, зафіксований на камеру спостереження.

Відео оприлюднив паблік dtp.kiev.ua на своїй фейсбук-сторінці. На кадрах видно, як ударна хвиля від вибуху сильно сколихнула все навкруги.

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Дивіться відео моменту вибуху 9-поверхового будинку на Позняках:

Вибух в будинку на Позняках: останні новини

Вибух у будинку трапився вранці 21 червня. Було зруйновано квартири від четвертого по восьмий поверх.

Внаслідок вибуху загинуло троє осіб – двоє жінок віком 77 та 45 років та 29-річний чоловік. Рятувальники продовжують пошуки двох чоловіків – 1976 та 1967 років народження. Втім під завалами може бути більше людей.

Наразі рятувальники працюють на четвертому поверсі. Як зазначили в ДСНС, саме тут можуть перебувати двоє людей.

Є дві версії того, що сталося: вибух газоповітряної суміші або ж від невідомого вибухового пристрою.

Напередодні вибуху у багатоповерхівці на Позняках у Києві, будинок перевіряла газова служба. Працівники "Київгазу" проводили перевірку лічильників. Стан газових мереж у будинку назвали задовільним. Однак мешканці скаржилися на запах газу у помешканнях.

Рятувальники кажуть про загрозу обвалу дому, а Кличко заявив, що будинок таки розберуть, а мешканців переселять в колишню будівлю інтернату поблизу.

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