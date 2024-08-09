Как сообщает центральное телевидение страны, инцидент произошел в порту Нинбо-Чжоушань восточной провинции Чжэцзян. Предварительно, взорвался грузовой контейнер.

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Взрыв в Китае

В сети появилось видео момента взрыва, а также огромного пожара, который вспыхнул после него. Несмотря на масштабность события, китайские СМИ пишут о том, что пострадавших нет. На месте работают экстренные службы, причину взрыва устанавливают. Информации, что именно перевозил борт – пока нет.

Черный дым над городом после взрыва на судне: смотрите видео

Момент взрыва на судне в порту: смотрите видео

К слову, в Бразилии разбился пассажирский самолет, на борту которого находилось более 60 человек. В сеть попал жуткий момент падения воздушного судна.