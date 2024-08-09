Як повідомляє центральне телебачення країни, інцидент трапився у порту Нінбо-Чжоушань східної провінції Чжецзян. Попередньо, вибухнув вантажний контейнер.

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Вибух у Китаї

У мережі з'явилося відео моменту вибуху, а також велетенської пожежі, яка спалахнула після нього. Попри масштабність події, китайські ЗМІ пишуть про те, що постраждалих немає. На місці працюють екстрені служби, причину вибуху встановлюють. Інформації, що саме перевозив борт — наразі немає.

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До слова, у Бразилії розбився пасажирський літак, на борту якого перебувало понад 60 осіб. У мережу потрапив моторошний момент падіння повітряного судна.