Росія та Китай обходять проблеми з розрахунками

Запроваджені США санкції досить сильно затримують платежі, що стало великою проблемою для розрахунків у торгівлі між Китаєм та Росією. Хоча дві країни і знайшли певні обхідні шляхи, такі як використання невеликих регіональних китайських банків, на діяльність яких Вашингтону важче вплинути, проблеми з платежами лишаються.

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Рорсіяни очікували від візиту Путіна до Китаю в травні досить багато, втім він не виправдав сподівань і сторони не домовились про безпечні механізми проведення платежів між двома країнами. Бартерна ж торгівля дозволить Пекіну та Москві обійти проблеми з оплатою, зменшить видимість їх двосторонніх транзакцій для західних регуляторів та обмежить валютний ризик.

Джерела Reuters із Росії розповіли, що їх країна вже розробляє правила для бартерної торгівлі, і припустили, що Китай робить те саме. Бартерні схеми першочергово планується застосувати до експорту в Китай російської сільськогосподарської продукції, потім поширити на експорт металів із Росії в обмін на машини з Китаю та так далі на торгівлю іншими товарами.

Між країнами бартер діятиме не вперше

Китай і Росія вже не так давно задіювали систему бартерних угод, які були звичним явищем двосторонньої торгівлі ще до розпаду Радянського Союзу й продовжували застосовуватись у 1990-х роках, але угоди, які зараз обговорюються, будуть першими приблизно за 30 років.

Російське Мінекономіки в лютому опублікувало документ, де російським компаніям надано поради для проведення бартерних операцій, описаних як хороший спосіб уникнути міжнародних розрахунків і готівки. 15-сторінковий документ містить покрокову інструкцію з розрахунку витрат і митних зборів.

Важливо Прозорість звичних засобів розрахунків є стримуючим фактором для двосторонньої китайсько-російської торгівлі, так само як і відсутність між двома країнами механізму прямих платежів.

Голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна раніше говорила про платіжну систему країн групи БРІКС "BRICS Bridge", яка має з'єднати фінансові системи країн-членів групи, але прогрес у створенні цієї системи йде повільно і її запуск може відбутись не раніше, ніж через 4 – 5 років.