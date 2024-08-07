Які наразі ціни на молоко
За словами аналітика Асоціації виробників молока Георгія Кухалейшвілі, Єврокомісія опублікувала попередні дані, згідно з якими у липні 2024 року середня ціна на молоко-сировину в ЄС склала 46,23 євроцента за кілограм. Це на 0,4% більше ніж у червні.
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Порівняно з ціною станом на липень 2023 року, молоко в ЄС подорожчало на 5,4%. В Україні минулого місяця молоко-сировина в середньому коштувала 35,57 євроцентів за кілограм.
Якщо ж порівнювати з червнем поточного року, то ціна на молоко-сировину підвищилась в 13 країнах-членах ЄС. Серед великих виробників і експортерів молочної продукції, ціни на сировину збільшились порівняно до червня 2024 року:
- у Данії до 47,99 євроцентів за кілограм (+1,9%),
- Франції до 46,12 євроцентів за кілограм (+0,4%),
- Італії до 50 євроцентів за кілограм (+0,6%),
- Нідерландах до 48 євроцентів за кілограм євроцентів за кілограм (+0,5%).
Найбільше подорожчало молоко у Бельгії до 48,56 євроцентів за кілограм (+9,8%).
У липні закупівельні ціни не змінилися в Німеччині, Іспанії, Ірландії, Португалії, Польщі, на Мальті і Кіпрі, порівняно до червня поточного року. За останній місяць молоко-сировина подешевіла лише у 6 країнах-членах ЄС. Найбільше зниження спостерігалося у:
- Словаччині до 39,15 євроцентів за кілограм (-6,2%),
- Чехії до 42,99 євроцентів за кілограм (-2,1%),
- Литві до 36,86 євроцентів за кілограм (-1%).
В решті країн темпи зниження цін на молоко були менше 1% порівняно до попереднього місяця.
Традиційно найдорожче молоко-сировина – на Кіпрі (63,62 євроцентів за кілограм), Мальті (61,94 євроцентів за кілограм), у Греції (51,90 євроцентів за кілограм). Найнижчі ціни за молоко отримують фермери в Литві (36,86 євроцентів за кілограм), Латвії (38,97 євроцентів за кілограм) та Словаччині (39,15 євроцентів за кілограм).
Причини здорожчання молока-сировини
Георгій Кухалейшвілі припускає, що закупівельні ціни продовжують укріплюватися внаслідок скорочення обсягів виробництва молока-сировини в країнах Західної Європи, зокрема в Нідерландах та Ірландії.
Скоріш за все, більш суттєве зростання цін на молоко стримує слабкий попит на європейське сухе незбиране молоко та сухе знежирене молоко на зовнішніх ринках в період літніх відпусток, а також оптимізація використання молока-сировини, кооперація між країнами в даній сфері.
Global Dairy повідомляє, що для закриття потреб переробників Західної Європи постачаються наливні вершки з молокопереробних заводів Польщі. Польські молочні фермери одні з небагатьох в ЄС демонструють приріст у виробництві молока-сировини.Також європейські переробники скорочують виробництво сухого молока і, скоріш за все, пускають наявну сировину на виробництво іншої продукції.