Які наразі ціни на молоко

За словами аналітика Асоціації виробників молока Георгія Кухалейшвілі, Єврокомісія опублікувала попередні дані, згідно з якими у липні 2024 року середня ціна на молоко-сировину в ЄС склала 46,23 євроцента за кілограм. Це на 0,4% більше ніж у червні.

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Порівняно з ціною станом на липень 2023 року, молоко в ЄС подорожчало на 5,4%. В Україні минулого місяця молоко-сировина в середньому коштувала 35,57 євроцентів за кілограм.

Якщо ж порівнювати з червнем поточного року, то ціна на молоко-сировину підвищилась в 13 країнах-членах ЄС. Серед великих виробників і експортерів молочної продукції, ціни на сировину збільшились порівняно до червня 2024 року:

у Данії до 47,99 євроцентів за кілограм (+1,9%),

Франції до 46,12 євроцентів за кілограм (+0,4%),

Італії до 50 євроцентів за кілограм (+0,6%),

Нідерландах до 48 євроцентів за кілограм євроцентів за кілограм (+0,5%).

Найбільше подорожчало молоко у Бельгії до 48,56 євроцентів за кілограм (+9,8%).

У липні закупівельні ціни не змінилися в Німеччині, Іспанії, Ірландії, Португалії, Польщі, на Мальті і Кіпрі, порівняно до червня поточного року. За останній місяць молоко-сировина подешевіла лише у 6 країнах-членах ЄС. Найбільше зниження спостерігалося у:

Словаччині до 39,15 євроцентів за кілограм (-6,2%),

Чехії до 42,99 євроцентів за кілограм (-2,1%),

Литві до 36,86 євроцентів за кілограм (-1%).

В решті країн темпи зниження цін на молоко були менше 1% порівняно до попереднього місяця.

Традиційно найдорожче молоко-сировина – на Кіпрі (63,62 євроцентів за кілограм), Мальті (61,94 євроцентів за кілограм), у Греції (51,90 євроцентів за кілограм). Найнижчі ціни за молоко отримують фермери в Литві (36,86 євроцентів за кілограм), Латвії (38,97 євроцентів за кілограм) та Словаччині (39,15 євроцентів за кілограм).

Важливо Порівняно до липня 2023 року ціни на молоко-сировину виросли в 19 країнах Європи, а знизились в 7 країнах. Порівняно до минулого року, молоко найбільше подорожчало в Бельгії (+19,7%) та Швеції (+18,4%), а найбільше подешевіло в Фінляндії (-13,2%).

Причини здорожчання молока-сировини

Георгій Кухалейшвілі припускає, що закупівельні ціни продовжують укріплюватися внаслідок скорочення обсягів виробництва молока-сировини в країнах Західної Європи, зокрема в Нідерландах та Ірландії.

Важливо За словами аналітика, активний попит на сири, зокрема в країнах Південної Європи в період туристичного сезону, та на вершкове масло в упаковці призвели до того, що молокопереробні підприємства почали відчувати певний дефіцит сировини, а саме жирів. Обсяги надоїв в Західній Європі перетнули пікові значення в червні і почали скорочуватися. На скорочення продуктивності корів на невеликих фермах впливала спека, яка в поточному році побила рекорди в ряді країн.

Скоріш за все, більш суттєве зростання цін на молоко стримує слабкий попит на європейське сухе незбиране молоко та сухе знежирене молоко на зовнішніх ринках в період літніх відпусток, а також оптимізація використання молока-сировини, кооперація між країнами в даній сфері.

Global Dairy повідомляє, що для закриття потреб переробників Західної Європи постачаються наливні вершки з молокопереробних заводів Польщі. Польські молочні фермери одні з небагатьох в ЄС демонструють приріст у виробництві молока-сировини.Також європейські переробники скорочують виробництво сухого молока і, скоріш за все, пускають наявну сировину на виробництво іншої продукції.