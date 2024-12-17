Навіщо потрібно вказувати ціну за кілограм

Народний депутат Дмитро Гурін говорить, що метою законопроєкту є боротьба зі шрінкфляцією, передає 24 Канал із посиланням на Дмитра Гуріна. Це – явище, коли виробники зменшують кількість або об'єм товару в пакуванні, залишаючи при цьому стару ціну або змінюючи її незначно.

У результаті споживач отримує менше товару за ту саму ціну, що є прихованою формою інфляції.

Подаємо законопроєкт, щоб на цінниках зобов'язані були вказувати ціну за літр/кілограм, і оці всі пляшки по 850 мілілітрів молока пішли в минуле. На наступному тижні реєструємо,

– говорить депутат.

Відповідну правку збираються внести до статті 15 Закону "Про захист прав споживачів", яка гарантує право на одержання необхідної та доступної інформації про продукцію.

Зверніть увагу! Закон не заборонятиме пляшки меншого об'єму, але з додатковою інформацією на ціннику можна буде легко порівняти ціни за літр. Зміни стосуватимуться усіх товарів, які міряються літрами, кілограми, метрами квадратними, метрами погонними, написав депутат.