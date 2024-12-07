Яка вартість картоплі у магазинах України

У 2024 році в Україні відбулося рекордне зростання вартості картоплі, передає 24 Канал. Ціни у магазинах та на ринках побили рекорди десятиліття.

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За інформацією науковиці Інституту аграрної економіки Інни Сало на кінець листопада – початок грудня на ринку картоплі відбулася певна стабілізація цін завдяки залученню імпорту.

Станом на 6 грудня 2024 року середня ціна картоплі, за даними "Мінфіну", становить 34,86 гривні за кілограм.

Це удвічі перевищує показник у 16 гривень за кілограм за відповідний період 2023 року. Рожева картопля, сорти якої краще зберігають форму і мають більш щільну текстуру, до 15 % дорожча за жовту чи білу. Зараз вона коштує 37,64 гривні за кілограм,

– говорить Інна Сало.

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на картоплю у магазинах України:

Картопля, 1 кілограм

Metro 28,91 гривні;

Auchan 28,10 гривні;

Megamarket 36,10 гривні;

Картопля молода, 1 кілограм

Auchan 39,90 гривні;

Картопля рожева, 1 кілограм

Auchan 35,50 гривні;

Metro 34,22 гривні.

Зверніть увагу! Надалі, наприкінці 2024 і на початку 2025 року завдяки залученню імпорту ринок картоплі в Україні має стабілізуватися, а ціни зупинити свій ріст.