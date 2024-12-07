Яка вартість картоплі у магазинах України
У 2024 році в Україні відбулося рекордне зростання вартості картоплі, передає 24 Канал. Ціни у магазинах та на ринках побили рекорди десятиліття.
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За інформацією науковиці Інституту аграрної економіки Інни Сало на кінець листопада – початок грудня на ринку картоплі відбулася певна стабілізація цін завдяки залученню імпорту.
Станом на 6 грудня 2024 року середня ціна картоплі, за даними "Мінфіну", становить 34,86 гривні за кілограм.
Це удвічі перевищує показник у 16 гривень за кілограм за відповідний період 2023 року. Рожева картопля, сорти якої краще зберігають форму і мають більш щільну текстуру, до 15 % дорожча за жовту чи білу. Зараз вона коштує 37,64 гривні за кілограм,
– говорить Інна Сало.
Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на картоплю у магазинах України:
Картопля, 1 кілограм
- Metro 28,91 гривні;
- Auchan 28,10 гривні;
- Megamarket 36,10 гривні;
Картопля молода, 1 кілограм
- Auchan 39,90 гривні;
Картопля рожева, 1 кілограм
- Auchan 35,50 гривні;
- Metro 34,22 гривні.
Зверніть увагу! Надалі, наприкінці 2024 і на початку 2025 року завдяки залученню імпорту ринок картоплі в Україні має стабілізуватися, а ціни зупинити свій ріст.