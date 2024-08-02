Вартість молочних продуктів буде рости

Науковець Інституту аграрної економіки Іван Свиноус у коментарі 24 Каналу розповів, що у серпні 2024 року очікується зростання вартості електроенергії та пально-мастильних матеріалів.

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Іван Свиноус Провідний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Це негативно відобразиться на рівні закупівельних цін на молоко, що надходить як від господарств населення так і сільськогосподарських підприємств, оскільки вартість використаної електроенергії та пально-мастильних матеріалів включається до собівартості виробленої продукції. Адже саме це є основним чинником, що впливає на рівень закупівельних цін.

При цьому, за словами науковця, спостерігається стійкий попит з боку молокопереробних підприємств на молоко вищого та екстра ґатунку, що надходить від господарств корпоративного сектору аграрної економіки.

Важливо За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, рівень закупівельних цін на молоко екстра ґатунку станом на 31 серпня 2024 року буде становити 15,20 гривні за кілограм без враховування ПДВ, що 7,8 % перевищить відповідний показник станом на 25 липня цього року. Закупівельна ціна на молоко вищого ґатунку зросте на 6,4 % і буде становити 14,90 гривні за кілограм, першого ґатунку – 14,40 гривні за кілограм без врахування ПДВ, тобто збільшиться проти закупівельних цін станом на 25 липня 2024 року на 5,1 %.