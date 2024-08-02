Вартість молочних продуктів буде рости
Науковець Інституту аграрної економіки Іван Свиноус у коментарі 24 Каналу розповів, що у серпні 2024 року очікується зростання вартості електроенергії та пально-мастильних матеріалів.
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Це негативно відобразиться на рівні закупівельних цін на молоко, що надходить як від господарств населення так і сільськогосподарських підприємств, оскільки вартість використаної електроенергії та пально-мастильних матеріалів включається до собівартості виробленої продукції. Адже саме це є основним чинником, що впливає на рівень закупівельних цін.
При цьому, за словами науковця, спостерігається стійкий попит з боку молокопереробних підприємств на молоко вищого та екстра ґатунку, що надходить від господарств корпоративного сектору аграрної економіки.