Чому огірки в Україні дешевшають посеред зими

Продавці овочів називають зниження цін вимушеним заходом, оскільки попит на тепличні огірки залишає бажати кращого, повідомляє 24 Канал із посиланням на East Fruit. За їх словами, це абсолютно нетипово для цього сегменту ринку в середині грудня.

Читайте також Вартість картоплі в Україні знову полізли вгору

На сьогодні тепличні огірки надходять у продаж по 80 – 110 гривень за кілограм (1,92 – 2,64 долара за кілограм), що в середньому на 11% дешевше, ніж тижнем раніше.

Зверніть увагу! Таку цінову ситуацію оператори ринку пов'язують із тим фактом, що гуртові компанії та роздрібні мережі дедалі частіше відмовляються від закупівель великих партій тепличного огірка, посилаючись на низькі темпи збуту у роздробі. У результаті на складах компаній вже накопичилися значні обсяги нереалізованої продукції, якість якої погіршується.

Але при цьому, тепличні огірки в Україні на цю мить все ж таки коштують у середньому на 21% дорожче, ніж в аналогічний минулорічний період. Варто зазначити, що більшість операторів ринку цю ситуацію вважають тимчасовою, і не виключають, що вже наступного тижня зростання цін у даному сегменті може знову відновиться.