По предварительным данным, взорвалось устройство невоенного назначения. Об этом сообщила спикер полиции Винницкой области Зарина Маевская.

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Погиб 39-летний мужчина

Взрыв раздался в одной из комнат общежития около полуночи.

Было обнаружено тело 39-летнего мужчины. Он временно проживал в комнате этого общежития и проводил там ремонтные работы,

– отметила Зарина Маевская.

Добавила, что больше никто не пострадал. В общежитии была проведена эвакуация. После завершения следственных действий все смогли вернуться в свои комнаты.

Полиция открыла уголовное производство по статье 115 "Умышленное убийство" с отметкой "самоубийство".

В столице взорвался туристический баллон

Утром 12 июля в Дарницком районе Киева взорвался туристический баллон. В результате вспыхнул пожар на третьем этаже жилого дома.

Кроме того, у людей выбило окна. Вместе с рамами они улетели на несколько метров.