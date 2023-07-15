За попередніми даними, вибухнув пристрій невійськового призначення. Про це повідомила речниця поліції Вінниччини Заріна Маєвська.
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Загинув 39-річний чоловік
Вибух пролунав в одній з кімнат гуртожитку близько опівночі.
Було виявлено тіло 39-річного чоловіка. Він тимчасово проживав у кімнаті цього гуртожитку та паралельно проводив там ремонтні роботи,
– зазначила Заріна Маєвська.
Додала, що більше ніхто не постраждав. У гуртожитку провели евакуацію. Після завершення слідчих дій усі змогли повернутися до своїх кімнат.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 "Умисне вбивство" з позначкою "самогубство".
У столиці вибухнув туристичний балон
Вранці 12 липня у Дарницькому району Києва вибухнув туристичний балон. Внаслідок цього спалахнула пожежа на третьому поверсі житлового будинку.
Окрім того, в людей повибивало вікна. Разом з рамами вони відлетіли на кілька метрів.