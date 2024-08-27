Собственно, пожар распространился на одну из крупнейших установок первичной переработки нефти. Система вышла из строя, что может оказать значительное влияние на производственные мощности предприятия.

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Детали последствий взрыва на Омском НПЗ

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что во время пожара семь человек были госпитализированы, один человек находится в тяжелом состоянии.

Несмотря на это, руководство завода уверяет, что производство продолжается обычным режимом и планы производства не будут нарушены.

Пожар на Омском НПЗ – под контролем. Автоматическая система безопасности завода обнаружила пожар в технологическом оборудовании... Компания работает в обычном режиме,

– заявили на предприятии.

Согласно сообщениям в телеграм-каналах, взрыв на Омском НПЗ прогремел 26 августа, его было слышно в нескольких районах города Омска, расположенного примерно в 2 700 километрах к востоку от Москвы.

Источники Reuters, знакомые с деталями ситуации, говорят, что огонь повредил именно установку CDU-11, одну из двух крупнейших первичных перерабатывающих установок на заводе.

Другая установка, CDU-10, уже не работала из-за пожара в начале августа. Обе системы имеют производственную мощность около 8,6 миллиона метрических тонн в год.

Где расположен Омский НПЗ: смотрите на карте от Google maps

Обратите внимание! Причина пожара пока остается неизвестной. Следует упомянуть, что Омский НПЗ переработал более 21 миллион метрических тонн сырой нефти в 2022 году.