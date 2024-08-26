Российские телеграмм-каналы пишут, что в Омске гремели взрывы. Известно, что это произошло рядом с НПЗ, передает 24 Канал.
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Загорелся масштабный пожар
Со стороны завода видно столб черного дыма. К месту происшествия отправились экстренные службы. Телеграмм-каналы России пишут, что там занялся пожар. Дым идет из установки для распределения нефти на фракции.
С места событий идет черный дым: смотрите видео
Отмечают, что 2 человека пострадали в результате взрыва. Это работники завода. У них ожоги.
Огонь охватил тысячу квадратных метров.
Стоит отметить, что украинская сторона никак не комментировала этих событий. Также в России не говорят о причине взрыва и пожара на НПЗ.