В частности, по словам захватчика, возникает ощущение, будто его и его коллег по службе "просто хотят обнулить". В то же время жена военного предполагает, что руководству России не хватает личного состава.

Смотрите также "Конро Трейдер" пошел на дно: какими будут последствия уничтожения парома в порту "Кавказ" для России

"Ничего хорошего не будет"

Проект "Хочу жить", который опубликовал перехват, отмечает, что машина смерти для российских солдат в Донецкой области продолжает работать.

Военнослужащий вражеского войска жалуется жене, что на их направлении много дезертиров.

Нас вообще, такое ощущение, решили просто "обнулить", на**й. Менять не хотят, значит надо "обнулить". Так что, ни, ничего хорошего не будет,

– говорит оккупант.

В то же время захватчик убежден, что даже, несмотря на большие деньги, которые предлагают солдатам, никто не хочет идти "защищать Родину".

Российский военный жалуется на ситуацию на фронте: смотрите видео

Судя по тону его благоверной, ей безразлично, вернется ли ее муж домой живым. Деньги она уже получила, а если он погибнет, то может получить еще больше,

– пишет проект "Хочу жить".

Смотрите также Вычеркнутые империей․ Как незаконченный бунт привел к уничтожению группы "Вагнера"

В то же время в пресс-службе инициативы советуют российскому военному не испытывать судьбу и обратиться к проекту "Хочу жить", который организует прием вражеских солдат в плен.