Зокрема, за словами загарбника, виникає відчуття, ніби його та його колег по службі "просто хочуть обнулити". В той самий час дружина військового припускає, що керівництву Росії бракує особового складу.

Дивіться також "Конро Трейдер" пішов на дно: якими будуть наслідки знищення порома в порту "Кавказ" для Росії

"Нічого хорошого не буде"

Проєкт "Хочу жити", який опублікував перехоплення, зазначає, що машина смерті для російських солдатів на Донеччині продовжує працювати.

Військовослужбовець ворожого війська скаржиться дружині, що на їхньому напрямі багато дезертирів.

Нас взагалі, таке відчуття, вирішили просто "обнулити", на**й. Міняти не хочуть, значить треба "обнулити". Так що, ні, нічого хорошого не буде,

– каже окупант.

Водночас загарбник переконаний, що навіть, попри великі гроші, які пропонують солдатам, ніхто не хоче йти "захищати Батьківщину".

Російський військовий скаржиться на ситуацію на фронті: дивіться відео

Судячи з тону його благовірної, їй байдуже, чи повернеться її чоловік додому живим. Гроші вона вже отримала, а якщо він загине, то може одержати ще більше,

– пише проєкт "Хочу жити".

Дивіться також Викреслені імперією․ Як незакінчений бунт призвів до знищення групи "Вагнера"

Водночас у пресслужбі ініціативи радять російському військовому не випробовувати долю та звернутися до проєкту "Хочу жити", який організовує прийом ворожих солдатів у полон.