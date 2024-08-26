Російські телеграм-канали пишуть, що в Омську гриміли вибухи. Відомо, що це сталось поряд із НПЗ, передає 24 Канал.

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Зайнялась масштабна пожежа

Зі сторони заводу видно стовп чорного диму. До місця події вирушили екстрені служби. Телеграм-канали Росії пишуть, що там зайнялась пожежа. Дим йде з установки для розподілу нафти на фракції.

З місця подій йде чорний дим: дивіться відео

Зазначають, що 2 людей постраждали внаслідок вибуху. Це працівники заводу. У них опіки.

Вогонь охопив тисячу квадратних метрів. Губернатор Омської області заявив, що ситуація під контролем. За його словами, причину займання встановлюють.

Варто зазначити, що українська сторона ніяк не коментувала цих подій. Також у Росії не говорять про причину вибуху та пожежі на НПЗ.