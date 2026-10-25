Недалеко от Тернополя раздался взрыв: на город летел реактивный "Шахед"

Недалеко от Тернополя произошел взрыв на фоне угрозы атаки / Canva
25 октября в окрестностях Тернополя прогремел взрыв. Перед этим мониторинговые каналы предупреждали об угрозе атаки и призывали жителей срочно укрыться.
Об этом сообщают местные СМИ.
популярные видео
Что известно об атаке?
В Тернополе днем 25 октября прогремел взрыв. Перед этим мониторинговые каналы сообщали о движении реактивного беспилотника в направлении города.
Сначала вражеский БПЛА был зафиксирован в Тернопольской области, направляясь в сторону Скалата. Впоследствии появилась информация, что беспилотник пролетел мимо Городка в Хмельницкой области и двигался в сторону Тернопольской области.
Позже мониторинговые каналы сообщили о приближении реактивного БПЛА к Тернополю. Беспилотник летел на низкой высоте – около 100 метров.
Жителей города призвали немедленно укрыться. Информация о последствиях взрыва, возможных повреждениях и пострадавших в настоящее время уточняется.
Напомним, утром 25 октября Россия атаковала Украину ударными беспилотниками, в частности реактивными БПЛА, которые двигались в направлении Киева и области. Воздушную тревогу в регионе начали объявлять после 6:00 из-за угрозы атаки дронов. Около 09:13 в Киевской области раздались взрывы, а силы противовоздушной обороны вели огонь по вражеским целям.
По данным Киевской городской военной администрации, обломки беспилотника упали на открытой территории в Днепровском районе столицы. В Обуховском районе в результате атаки пострадала женщина, получившая осколочные ранения правой кисти и живота. Ее госпитализировали, в настоящее время медики проводят необходимые обследования и оказывают помощь.
В Вышгородском районе из-за падения обломков возник пожар на территории частного домовладения, который впоследствии был ликвидирован. Там повреждены два частных дома, два хозяйственных здания, летняя кухня, забор и пять легковых автомобилей.
Связанные темы:
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии