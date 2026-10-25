Поблизу Тернополя пролунав вибух: на місто летів реактивний "Шахед"

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Що відомо про атаку?

У Тернополі вдень 25 жовтня пролунав вибух. Перед цим моніторингові канали повідомляли про рух реактивного безпілотника в напрямку міста.

Спочатку ворожий БпЛА фіксували на Тернопільщині курсом на Скалат. Згодом з'явилася інформація, що безпілотник пролетів повз Городок на Хмельниччині та рухався в бік Тернопільської області.

Пізніше моніторингові канали повідомили про наближення реактивного БпЛА до Тернополя. Безпілотник летів на низькій висоті – близько 100 метрів.

Мешканців міста закликали негайно пройти в укриття. Інформація про наслідки вибуху, можливі пошкодження та постраждалих наразі уточнюється.

Нагадаємо, вранці 25 жовтня Росія атакувала Україну ударними безпілотниками, зокрема реактивними БпЛА, які рухалися в напрямку Києва та області. Повітряну тривогу в регіоні почали оголошувати після 6:00 через загрозу дронової атаки. Близько 09:13 на Київщині пролунали вибухи, а сили протиповітряної оборони працювали по ворожих цілях.

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За даними Київської міської військової адміністрації, уламки безпілотника впали на відкритій території у Дніпровському районі столиці. В Обухівському районі внаслідок атаки постраждала жінка, яка зазнала уламкових поранень правої кисті та живота. Її госпіталізували, наразі медики проводять необхідні обстеження та надають допомогу.

У Вишгородському районі через падіння уламків виникла пожежа на території приватного домоволодіння, яку згодом ліквідували. Там пошкоджено два приватні будинки, дві господарські будівлі, літню кухню, паркан і п'ять легкових автомобілів.