На Київщині чути вибухи: у регіоні працює ППО

Атака на Київ та область / Колаж 24 Каналу
Вранці 25 жовтня Росія атакує Україні ударними дронами. Ворожі цілі летіли на Київщині.
Про це повідомили у Київській ОВА.
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Які наслідки?
Повітряну тривогу у різних районах Київської області почали оголошувати після 6 ранку. У регіоні була загроза дронової атаки.
О 08:57 Повітряні Сили ЗСУ повідомили про рух кількох реактивних безпілотників в області. Ворожі цілі летіли у напрямку Києва, а саме на Биківню та Лісовий масив.
Вже близько 09:13 в області було чути вибухи.
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Згодом у КМВА проінформували про наслідки атаки – уламки впали на відкритій території у Дніпровському районі столиці.
Наслідки попередніх атак
Російські війська вже атакували Київську область до цього. За даними КОВА, за останню добу у Броварському районі внаслідок обстрілів було пошкоджено два приватні будинки, господарські споруди, автівку і склад. У Вишгородському – постраждав об'єкт інфраструктури.
Обійшлось без травмованих.
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