Соответствующую информацию Виталий Кличко сообщил в 00: 03 21 марта. Взрывы были слышны в конце 25 дня войны, которую Россия начала против Украины.

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Полиция и Виталий Кличко рассказали, что в ночь на 21 марта на месте работают медики, спасатели и полиция.

Мэр рассказал, что спасатели ликвидируют сильный пожар на территории одного из торговых центров в Подольском районе столицы.

На это время (говорится о 00:03 21 марта – 24 канал) – один погибший,

– написал в телеграме Виталий Кличко.

Дополнительная информация уточняется.

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