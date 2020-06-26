Городская власть Киева выделила материальную помощь жителям, чьи квартиры пострадали от взрыва на Позняках в Киеве. Люди смогут получить от 50 до 100 тысяч гривен, однако для этого нужно восстановить документы.

Прежде всего пострадавшим должны восстановить паспорта. Об этом мэр Киева сказал во время брифинга, сообщает 24 канал.

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Так как у многих жильцов дома на Позняках нет паспорта, они не могут получить финансовую помощь.

Город уже выделил компенсацию от 50 до 100 тысяч гривен на семью. И готов их отдать, но для этого нужны документы,

– отметил Кличко.

Мэр добавил, что КГГА вместе с фондом "Будущий Киев" приняли решение о дополнительной материальной помощи наличными по заявлениям каждого из пострадавших. Уже с 26 июня люди смогут получить эти средства. Он добавил, что столица возьмет на себя ремонт в новых квартирах пострадавших, как только они получат ключи.

Кому и сколько денег выделят из-за взрыва на Позняках

все пострадавшие семьи получат по 50 тысяч гривен;

тем, кто получил тяжелые травмы, выделят по 80 тысяч гривен;

людям с травмами средней тяжести выплатят по 70 тысяч гривен;

жители дома, у которых легкие травмы, получат по 60 тысяч гривен;

люди, потерявшие близких, получат по 100 тысяч гривен за каждого погибшего.

Квартиры для пострадавших от взрыва на Позняках

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в течение максимум полтора месяца все пострадавшие от взрыва в многоквартирном доме в Киеве получат новое жилье.

Мы нашли все 40 квартир. Они все в Киеве – не в области. Это новые квартиры. 12 квартир уже готовы – они достроены. В течение максимум полтора месяца другие квартиры – еще 28 квартир – мы выделим семьям,

– сказал Зеленский.

25 июня он вручил пострадавшим от взрыва киевлянам сертификаты на первые 12 квартир.

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