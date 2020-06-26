Міська влада Києва виділила матеріальну допомогу мешканцям, чиї квартири постраждали від вибуху будинку на Позняках, що у Києві. Люди зможуть отримати від 50 до 100 тисяч гривень, однак для цього потрібно відновити документи.

Насамперед постраждалим мають відновити паспорти. Про це мер Києва сказав під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Через те, що у багатьох мешканців будинку на Позняках немає паспортів, вони не можуть отримати фінансову допомогу.

Місто вже виділило компенсацію від 50 до 100 тисяч гривень на родину. І готове їх віддати, але для цього потрібні документи,

– зазначив Кличко.

Мер додав, що КМДА разом з фондом "Майбутній Київ" ухвалили рішення про додаткову матеріальну допомогу готівкою – за заявами кожного з постраждалих. Вже від 26 червня люди зможуть отримати ці кошти. Він додав, що столиця візьме на себе ремонти у нових квартирах потерпілих, тільки-но вони отримають ключі.

Кому і скільки грошей виділять через вибух на Позняках

усі постраждалі родини отримають по 50 тисяч гривень;

тим, хто отримав тяжкі травми, виділять по 80 тисяч гривень;

людям з травмами середньої важкості виплатять по 70 тисяч гривень;

жителі будинку, в яких легкі травми, отримають по 60 тисяч гривень;

люди, які втратили близьких, отримають по 100 тисяч гривень за кожного загиблого.

Квартири для постраждалих від вибуху на Позняках

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що впродовж максимум півтора місяця всі постраждалі від вибуху у багатоквартирному будинку у Києві отримають нове житло.

Ми знайшли всі 40 квартир. Вони всі у Києві – не в області. Це нові квартири. 12 квартир уже готові – вони добудовані. Впродовж максимум півтора місяця інші квартири – ще 28 квартир – ми виділимо сім'ям,

– сказав Зеленський.

25 червня він вручив потерпілим від вибуху киянам сертифікати на перші 12 квартир.

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